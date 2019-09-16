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Атака на нефтебазы в Саудовской Аравии: Трамп не исключил встречу с Рухани

Атака на нефтебазы в Саудовской Аравии: Трамп не исключил встречу с Рухани
01:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп готов рассмотреть возможность встречи на Генассамблее ООН с Хасаном Рухани.

Встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии, заявила советник американского лидера Келиэнн Конуэй.

В эфире телеканала Fox News она пояснила, что Трамп готов рассмотреть возможность встречи "на полях" Генассамблеи ООН.

"Но в случае с нашим президентом для того, чтобы провести встречу или заключить сделку, необходимо, чтобы условия были подходящими", - добавила Конуэй.

Ранее йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле за этой операцией стоит Тегеран. Иранская сторона подобные обвинения отвергает.

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Иран, Дональд Трамп, Хасан Рухани.
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