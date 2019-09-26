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Трамп запретил въезд в США дипломатам Ирана и Венесуэлы

Трамп запретил въезд в США дипломатам Ирана и Венесуэлы
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Представителям официальных Ирана и Венесуэлы запрещается посещать территорию США в новом указе Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение, запрещающее въезд на территорию Соединенных Штатов официальных представителей Ирана.

"Правительство Ирана является государственным спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции, включая его силы, поддерживает террористов и непосредственно участвует в террористических актах. Иран произвольно задерживает граждан Соединенных Штатов. Иранский режим способствует гуманитарному кризису, угрожает своим соседям, угрожает международному судоходству и проводит разрушительные кибератаки", - говорится в распространенном Белым домом распоряжении американского президента.

"Учитывая, что такое поведение угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, я решил, что в интересах Соединенных Штатов принять меры по ограничению и приостановке въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных правительственных должностных лиц Ирана и их ближайших родственников", - подчеркнул Трамп.

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Отдельным распоряжением аналогичные меры вводятся в отношении правительственных чиновников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Учитывая важность для Соединенных Штатов содействия деятельности конституционного правительства и демократических институтов в Венесуэле, я определил, что в интересах Соединенных Штатов принять меры по ограничению и приостановлению въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных членов режима Николаса Мадуро", - говорится в распоряжении.

Мадуро остается в Венесуэле во время работы Генассамблеи ООН

В нем оговаривается, что это не распространяется на тех, "кто прекращает эти действия и предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь Венесуэле вернуться в статус демократической страны".

Напомним, Соединенные Штаты для противостояния угрозы со стороны властей Венесуэлы инициируют применение против Каракаса Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио).

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США, Иран, Венесуэла, Терроризм, Дональд Трамп.
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