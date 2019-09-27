Разговор Зеленского и Трампа: в палате представителей обвинили Белый дом в попытке скрыть дело

Новости мира:Спикер Палаты представителей Конгресса Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что та пыталась не дать ход информации из телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в четверг западные СМИ.

"Это попытка скрыть это дело", - заявила Пелоси.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.