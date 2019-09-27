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Пятница, 27.09.2019

В США 250-летний дом на барже переехал вместе с хозяевами (Видео)

В штате Мэриленд на барже переправили раритетный дом, которому более 250 лет. Дом в георгианском стиле принадлежал семейству Чемберлейнов еще до провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Владельцы уникального имения переезжали, однако расставаться с уникальным сооружением им было обидно. Поэтому решили его прихватить с собой. Никакого другого способа, кроме переправы рекой, не нашли. Дом преодолел на барже 80 километров. Обошлось такое решение хозяевам в один миллион долларов. «Мы не смогли перевезти дом по дороге, поэтому мы переместили наше жилище к причалу, погрузили на баржу, выплыли в бухту и, в конце концов, доставили его на новый участок, который приобрели», - рассказал хозяин дома.
УНИАН
Фото: Твиттер
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США, Дом, Мэриленд, Баржа.
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