В США 250-летний дом на барже переехал вместе с хозяевами (Видео)

В штате Мэриленд на барже переправили раритетный дом, которому более 250 лет. Дом в георгианском стиле принадлежал семейству Чемберлейнов еще до провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Владельцы уникального имения переезжали, однако расставаться с уникальным сооружением им было обидно. Поэтому решили его прихватить с собой. Никакого другого способа, кроме переправы рекой, не нашли. Дом преодолел на барже 80 километров. Обошлось такое решение хозяевам в один миллион долларов. «Мы не смогли перевезти дом по дороге, поэтому мы переместили наше жилище к причалу, погрузили на баржу, выплыли в бухту и, в конце концов, доставили его на новый участок, который приобрели», - рассказал хозяин дома.