Электронные сигареты забирают жизни американцев: уже 16 смертей

В США возросло до 16 человек количество умерших от болезни, вызванной вейпингом: последние две смерти зафиксированы в штатах Вирджиния и Нью-Джерси.
Об этом сообщает CNN.
"Мне очень жаль сообщать о первой смерти жителя Вирджинии, связанной с этой вспышкой», - заявил накануне комиссар по вопросам здравоохранения в штате Вирджиния, доктор М.Норман Оливер.
14 других смертей были зафиксированы по США: по две в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, и по одной в Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Небраске.
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили на прошлой неделе, что им известно о 805 подтвержденных и возможных случаях поражения легких, связанных с использованием электронных сигарет в 46 штатах и Виргинских островах США.
Напомним, в штате Нью-Йорк запретили “ароматные” электронные сигареты.
Индия запретила продажу и производство электронных сигарет.
В Украине электронные сигареты продаются в свободном доступе.