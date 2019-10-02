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Электронные сигареты забирают жизни американцев: уже 16 смертей

Электронные сигареты забирают жизни американцев: уже 16 смертей
09:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В ряде штатов США из-за курения электронных сигарет умерли уже 16 человек.

В США возросло до 16 человек количество умерших от болезни, вызванной вейпингом: последние две смерти зафиксированы в штатах Вирджиния и Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN.

"Мне очень жаль сообщать о первой смерти жителя Вирджинии, связанной с этой вспышкой», - заявил накануне комиссар по вопросам здравоохранения в штате Вирджиния, доктор М.Норман Оливер.

14 других смертей были зафиксированы по США: по две в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, и по одной в Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Небраске.

В США зафиксировано 8 смертей от курения вейпа: вы должны это прочитать

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили на прошлой неделе, что им известно о 805 подтвержденных и возможных случаях поражения легких, связанных с использованием электронных сигарет в 46 штатах и Виргинских островах США.

Напомним, в штате Нью-Йорк запретили “ароматные” электронные сигареты.

Индия запретила продажу и производство электронных сигарет.

 В Украине электронные сигареты продаются в свободном доступе.

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Курение, Смерть, Вэйпинг, Вейп.
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