Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

В Калифорнии запретили продажу одежды из меха

В Калифорнии запретили продажу одежды из меха
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Твиттер

Новости мира:Калифорния стала первым штатом с подобным запретом.

Калифорния стала первым штатом США, в котором ввели запрет на продажу изделий из меха животных.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

"Любителям норковых шуб или жилетов из шиншиллы вскоре придется делать покупки одежды в других местах, поскольку, Калифорния стала первым штатом США, который запретил продажу одежды из меха", - говорится в сообщении.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу и изготовление новой меховой одежды и аксессуаров. Запрет вступает в силу с 1 января 2023 года, предоставляя розничным торговцам время для распродажи существующих запасов товаров.

"Калифорния держит первенство, когда речь идет о заботе о животных, сегодня эта забота требует запретить продажу изделий из меха", - заявил губернатор.

Сторонники запрета утверждают, что он необходим для прекращения негуманной торговли мехом, которая предусматривает разведение животных и их убийство исключительно ради их меха, часто с использованием таких методов, как электрошок.

Катастрофа в США: обвалилось здание недостроенного отеля, есть погибшие (Видео)

Согласно новому закону, розничные торговцы все еще смогут продавать меховую одежду на рынке "секонд хенд" или использовать для декораций. Запрет также не распространяется на изделия из искусственного меха, которые обычно изготавливаются из пластика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Калифорния, Мех, Меховая одежда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Тайфун "Хагибис" в Японии: проходит эвакуация жителей целого архипелага
04 Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР
05 Последний бой Александра Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь