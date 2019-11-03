Суд заблокировал антимигрантский указ Трампа

Новости мира:Суд заблокировал указ Трампа о запрете въезда мигрантам без медстраховки.

Федеральный судья в Портленде в штате Орегон приостановил вступление в силу указа президента США Дональда Трампа, которым в страну был запрещен въезд мигрантам, что не способны оплачивать медицинские счета.

Соответствующее временное решение суд принял 2 ноября, накануне начала действия новых правил, сообщает DW.

В то же время пока неизвестно, когда судья вынесет постоянное решение вместо временного постановления.

Иск в суд подали семь граждан США и некоммерческая организация. Они считали, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов, а также существенно сократит число лиц, въезжающих в страну по семейным визам. "Запрет, который начинает действовать вечером, разделил бы семьи и сократил на две трети количество мигрантов, прибывающих на основе green card", - заявила представительница центра Justice Action Эстер Сун, представлявшая интересы истцов.

Запрет Трампа должен распространяться только на людей, которые подают заявки на получение миграционных виз для въезда в страну, но не на тех, кто уже находится в США. Также эта норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, искателей убежища, беженцев и детей. В то же время эта норма действует для родителей, мужчин и женщин американских граждан. В Белом доме подчеркнули, что слишком много лиц, не являющихся гражданами США, воспользовались "щедрыми программами здравоохранения".

По данным Института миграционной политики, в 2017 году 57 процентов американских мигрантов имели договор о частном медицинском страховании, тогда как количество таким образом застрахованных лиц, родившихся в США, составило 69 процентов. При этом государственное страхование имели 30 процентов мигрантов и 36 процентов тех, кто родился в стране.