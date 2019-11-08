Скачать
Пятница, 08.11.2019
Чиновник Госдепа: Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление
Чиновник Госдепа: Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление
Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max
"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max

"Торговая оттепель": Китай и США договорились об отмене пошлин

"Торговая оттепель": Китай и США договорились об отмене пошлин
05:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Вашингтон подтверждает поэтапную отмену пошлин США и Китаем в рамках I фазы торгового соглашения.

Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора, подтвердил представитель министерства торговли США.

Ранее об этом заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил Гао Фэн.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора. Он отметил, что переговоры продолжаются, и решений о сроках и месте подписания соглашения лидерами США и Китая пока не принято.

В США заявляют о возможном вмешательстве в американские выборы со стороны РФ и Китая

Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Пошлины, Торговая война.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
04 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
05 Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона
Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Кривоноса &quot;не видят&quot; на посту заместителя секретаря СНБО
Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Рецепт дня: вкуснейший куриный пирог Киш Лорен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь