В Нью-Йорке запретили электронные сигареты

Новости мира:Власти Нью-Йорка запретили ароматизированные электронные сигареты.

Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. Об этом сообщает Time.

Городской совет 26 ноября поддержал запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных.

Сторонники запрета заявили, что они стремятся защитить молодежь, которая в последние годы стала больше использовать электронные сигареты.

Сторонники вейп-индустрии после голосования осудили такое решение, начав бросать поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета.

По официальной информации на сентябрь 2019 года, в США было зафиксировано шесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.