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Воскресенье, 01.12.2019
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Непогода надвигается на США: массово отменяются авиарейсы

Непогода надвигается на США: массово отменяются авиарейсы
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В США из-за непогоды массово задерживают самолеты.

В США из-за непогоды задержаны более 1300 рейсов, 700 - отменены.

Об этом сообщает СNN.

"Авиасообщением в США должны воспользоваться 3,1 млн пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31,6 млн пассажиров", - информирует СNN.

Delta Airlines объявила об отказе от полетов из-за погодных условий в субботу до 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

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Авиакомпания American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.

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Погода, Непогода, Delta Airlines, American Airlines, Авиарейсы.
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