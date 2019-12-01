Непогода надвигается на США: массово отменяются авиарейсы

Новости мира:В США из-за непогоды массово задерживают самолеты.

В США из-за непогоды задержаны более 1300 рейсов, 700 - отменены.

Об этом сообщает СNN.

"Авиасообщением в США должны воспользоваться 3,1 млн пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31,6 млн пассажиров", - информирует СNN.

Delta Airlines объявила об отказе от полетов из-за погодных условий в субботу до 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

Авиакомпания American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.