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В США приняли резолюцию в отношении Израиля

В США приняли резолюцию в отношении Израиля
23:20 Пт, 6 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Конгрессе США приняли резолюцию, поддержав решение израильско-палестинского конфликта с позиции "два государства для двух народов".

Палата представителей в пятницу приняла резолюцию, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта только с позиции "два государства для двух народов", что согласуется с предыдущей политикой США.

Об этом передает собственный корреспондент Укринформа.

"Только решение о существовании двух государств..., - говорится в резолюции, — может обеспечить выживание Израиля как еврейского демократического государства и удовлетворить законные стремления палестинского народа иметь свое собственное государство".

США, в соответствии с документом, могут поддерживать только те решения, которые «согласуются с предыдущими предложениями Соединенных Штатов относительно признания права палестинцев на самоопределение и усиления долговременной безопасности Израиля и нормализации его отношений со своими соседями».

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Напоминаем, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты больше не будут продвигать политику «два государства для двух народов», которую Вашингтон отстаивал десятилетиями, и делал шаги, которые противоречат предыдущей позиции США.

В ноябре администрация Трампа объявила, что США больше не считают израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права, весной Трамп официально признал спорные Голанские высоты израильской территорией, а в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство США из Тель-Авива.

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Все по теме:

США, Израиль, Резолюция, Дональд Трамп.
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