Кибератаки на Новый Орлеан: объявлено чрезвычайное положение

Новости мира:В связи с массовыми кибератаками в Новом Орлеане, власти объявили чрезвычайное положение.

В Новом Орлеане, штат Луизиана объявили чрезвычайное положение из-за кибератак, которые начались еще в пятницу.

Об этом сообщает Chikago Tribune.

"В сети города была отмечена подозрительная активность, - говорится в информации службы чрезвычайных ситуаций Нового Орлеана. – Подразделение ІТ города начало выключать серверы и компьютеры городских служб".

Все учреждениям и заведения города обязали отключить компьютеры, не пользоваться WiFi. На время действия чрезвычайного положения документооборот осуществляется в бумажной форме.

В мэрии пока не знают, кто стоит за этими атаками. Часто они используются для получения выкупа за сохранность документов. Однако в субботу мэр города Латоя Кантрелл сообщила, что никаких требований о выкупе не поступало.