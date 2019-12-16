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США и Китай договорились о перемирии в торговой войне

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне
01:46 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости мира:Трамп заявил, что США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.

США и Китай наконец договорились о перемирии в длительной торговой войне, которая уже успела нанести мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов.

Что теперь

Правда, пока договоренностей достигли лишь на бумаге, но официальное соглашение обещают подписать в январе. Президент Америки Дональд Трамп назвал эту сделку «феноменальной».

«Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Мы начнем переговоры о второй фазе сделки немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это прекрасная сделка для всех. Спасибо!» — написал Трамп.

При этом Америка отменила введение пошлин на китайский импорт объемом 160 млрд долларов в год с 15 декабря и пообещала снизить вдвое 15-процентные пошлины на 120 млрд китайских товаров. Как мы писали раньше, в результате техника Apple не подорожает.

Также введение ответных пошлин с 15 декабря отменил и Китай. С сегодняшнего дня планировали ввести пошлины в размере 5% и 10% на американские товары, в том числе автомобили и автозапчасти. Комитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая подчеркивает, что в дальнейшем от пошлин будут освобождаться новые категории товаров.

Американские пошлины на китайские товары: будут или нет?

Кроме того, Китай обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года. В первую очередь, это касается сельскохозяйственной продукции. Также в Пекине обещают заняться вопросом кражи американских технологий.

К сожалению, повлияют ли эти соглашения на судьбу китайской Huawei — пока неизвестно.

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Китай, США, Пошлины, Торговая война.
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