Новости мира:Рудольф Джулиани озвучил сенсационную информацию о экс-главе ГПУ.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был дважды отравлен во время своей работы.

Об этом написал в Twitter адвокат главы Белого дома США Дональда Трампа Рудольф Джулиани .

Он отметил, что Шокина уволили из-за предупреждений Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Также Джулиани сделал резонансное заявление, что бывший глава ГПУ дважды чуть не умер.

"Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел", - пишет адвокат.

Джулиани убежден, что "в Украине полетит много голов", если эта информация выплывет.

Адвокат Трампа припомнил и работу экс-посла Штатов в Украине Мари Йованович.

У Юрия Луценко есть записи, которые свидетельствуют, что она способствовала отказу в визах важным свидетелям коррупции Байдена.

Таким образом, он отметил, что по крайней мере дважды она давала ложные показания.