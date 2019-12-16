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Дело об импичменте набирает оборотов: в Сенате США заслушают Болтона

Дело об импичменте набирает оборотов: в Сенате США заслушают Болтона
12:10 Сегодня Телеграф

Новости мира:Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний Джона Болтона в деле об импичменте Дональда Трампа.

Сенату США предложили заслушать экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона по делу об импичменте Трампа.

Такое предложение сделал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в письме к лидеру большинства в Сенате республиканцев Митчу Макконнеллу, передает The Hill.

Помимо Болтона, демократ предложил вызвать на допрос еще троих действующих и экс-помощников главы Белого дома Дональда Трампа.

Среди них - руководитель аппарата администрации Трампа Мик Малвани, его помощник Роберт Блэр, а также чиновник по вопросам бюджета Белого дома Майкл Даффи.

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Председатель демократов также предлагает подать запрос для получения и детально изучить документы Белого дома, Госдепа и Административно-бюджетного управления, которые касаются задержки военной помощи Украине.

Рассмотрение дела в Сенате может начаться 6-7 января 2020 года.

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Все по теме:

США, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп, Митч Макконнелл, Чак Шумер, Джон Болтон, Мик Малвани, Роберт Блэр, Майкл Даффи.
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