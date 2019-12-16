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"Преступление продолжается": в Конгрессе США отреагировали на заявления Джулиани

"Преступление продолжается": в Конгрессе США отреагировали на заявления Джулиани
13:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Демпартии США прокомментировали заявления Джулиани о визите в Украину.

Сообщение о недавней поездке личного адвоката Трампа Руди Джулиани в Украину свидетельствует о том, что "совершение преступления продолжается".

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам правосудия Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер в эфире программы "This Week" на телеканале ABC, сообщает The Hill.

"Это преступление, совершенное против конституции и против американской демократии ... Мы не можем рисковать тем, что следующие выборы будут скомпрометированы из-за иностранного вмешательства, которое навязывает президент (Трамп - ред.), и он явно пытается сделать. Это затрагивает самую суть нашей демократии ", - сказал Надлер.

Он назвал действия Трампа "тотальной угрозой", которой Соединенные Штаты должны противостоять.

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В свою очередь председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф, который также присутствовал на эфире, отметил: отчеты показывают, что "неправомерные действия (Трампа) не прекратились".

"Следовательно, эти неправомерные действия продолжаются, угроза нашей избирательной целостности до сих пор существует ... Это явная опасность ... и это не то, от чего мы можем отвернуться просто потому, что республиканцы в Палате (представителей) отказываются выполнять свой долг и ставят человека президента выше их личных обязательств ", - сказал Шифф.

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Все по теме:

Украина, США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Импичмент Трампа.
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