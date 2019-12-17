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Вторник, 17.12.2019

В США бушует снежный шторм, есть погибшие (Видео)

На Средний Запад и Северо-Восток США обрушилась волна смертоносных снежных штормов: по меньшей мере 11 человек погибли в Канзасе, Небраске и Миссури. Об этом сообщает CBS News. Дорожный патруль штатов передает: 10 человек погибли на обледеневших дорогах – машины попросту переворачиваются. За последние дни произошло более 680 ДТП, 660 человек бросили свои автомобили, решив выбираться из бури самостоятельно. В штате же Юта погиб сноубордист. Его похоронила лавина. Это первая смерть лыного сезона - власти предупреждают о высокой опасности новых сходов лавин. Чудом выжил водитель в Иллинойсе, машину которого после заноса сбил грузовой поезд.
Фото: Фейсбук
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США, Снег, Миссури, Канзас, Снежный шторм, Небраске.
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