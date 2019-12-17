Хотели эпичного ограбления: в США воры на фургоне въехали в супермаркет (Фото)

Новости мира:Вследствие неудачного ограбления пострадало 11 человек.

Как минимум 11 человек пострадали возле американского города Сиэтл после того, как фургон въехал в супермаркет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейского в округе Кинг Райяна Абботта.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. По крайней мере три человека - в критическом состоянии.

По словам Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу. После этого пытались убежать. Подозреваемых уже задержали, и они находятся под стражей.