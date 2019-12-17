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СМИ: на должность посла США в Украине претендует два человека (Фото)

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СМИ: на должность посла США в Украине претендует два человека (Фото)
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На должность посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и карьерный американский дипломат Филип Рикер.

В качестве претендентов на пост посла США в Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Об этом говорится в статье, размещенной на сайте издания Politico в понедельник.

"Среди тех, кем предполагается заменить (посла США в Украине в 2016-2019гг Мари - ред.) Йованович - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском", - сказано в статье. 

Фото: twitter.com/TatAtfender

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В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу".

"Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Рикер - карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября. В мало кем замеченном моменте из его показаний за закрытыми дверями следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"... Рикер также сообщил, что первоначально он рассматривался в качестве замены Йованович зимой 2018г, но в конечном итоге все развалилось, и вместо этого Тейлор (временный поверенный по делам США в Украине - ред.) был избран на временной основе", - поясняет Politico.

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Кроме того, газета со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.

"Тем временем госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, будет первым визитом Помпео в страну в качестве топ-дипломата Америки, согласно журналу его поездок", - отмечается в материале.

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Украина, Кит Дейтон, Филип Рикер.
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