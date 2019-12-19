Белый дом об импичменте: Позорная страница в истории США

Новости мира:Белый дом назвал объявление импичмента Дональду Трампу Палатой представителей "одним из самых позорных политических эпизодов в истории страны".

В Белом доме заявили, что при рассмотрении вопроса об импичменте президента США в Сенате Дональд Трамп будет полностью оправдан. Там заявили, что президент полностью уверен в том, что Сенат "восстановит порядок" в стране и справедливость, передает Reuters.

Само решение Палаты представителей об импичменте пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала "одной из самых позорных страниц в политической истории Соединенных Штатов".