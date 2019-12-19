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Белый дом об импичменте: Позорная страница в истории США

Белый дом об импичменте: Позорная страница в истории США
08:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Белый дом назвал объявление импичмента Дональду Трампу Палатой представителей "одним из самых позорных политических эпизодов в истории страны".

В Белом доме заявили, что при рассмотрении вопроса об импичменте президента США в Сенате Дональд Трамп будет полностью оправдан. Там заявили, что президент полностью уверен в том, что Сенат "восстановит порядок" в стране и справедливость, передает Reuters.

Само решение Палаты представителей об импичменте пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала "одной из самых позорных страниц в политической истории Соединенных Штатов".

Как сообщалось, сегодня в ходе голосования в Палате представителей США утвердили обвинения в отношении Трампа по двум статьям ("превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу").

Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

Теперь вопрос об отстранении главы государства от должности будет передан Сенату.

По итогам слушаний, которые могут начаться уже в январе, пройдет голосование. По закону для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети членов верхней палаты Конгресса. В отличие от Палаты представителей, где большинство у Демократической партии, Сенат контролируют члены Республиканской партии.

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США, Импичмент, Белый дом, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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