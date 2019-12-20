Замена NAFTA прошла через Конгресс США: следующий рубеж - Сенат

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04:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Палата представителей США утвердила новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

Палата представителей в четверг проголосовала за утверждение текста торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Соглашение, над которым с американской стороны работала команда во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, теперь перешло на рассмотрение в Сенат. Затем его должен будет подписать президент Дональд Трамп, передает Голос Америки.

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал утверждение торгового соглашения в нижней палате Конгресса "еще одним большим шагом вперед в продвижении торговой повестки президента Трампа" и "значительным достижением в модернизации и восстановлении баланса в торговых отношениях США с Канадой и Мексикой".

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Госсекретарь Майк Помпео в своем заявлении поблагодарил коллег из Мексики и Канады, без которых "мы не смогли бы достичь этого исторического момента в наших торговых отношениях".

"Благодаря таким инструментам, как USMCA, мы продолжим создавать условия для процветания жителей всех наших стран путем свободной, честной и взаимовыгодной торговли", - заявил Майк Помпео.

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Как сообщалось ранее, представители США, Канады и Мексики в ноябре 2018 года договорились о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Вместо NAFTA (North American Free Trade Agreement) оно стало называться USMCA (the United States - Mexico - Canada Agreement - Соглашение США, Мексики и Канады). Президент США Дональд Трамп считал NAFTA, действующее с 1994 года, невыгодным для Соединенных Штатов.

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США, Мексика, Канада, Конгресс США, NAFTA, USMCA.
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