Конгресс США одобрил новое торговое соглашение между Мексикой и Канадой

Новости мира:Палата представителей в четверг проголосовала за утверждение текста торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.

Палата представителей США в четверг, 19 декабря, одобрил пересмотренное торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Соглашение содержит ключевые обещания избирательной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Deutsche Welle.

Лидеры трех стран подписали соглашение USMCA еще год назад, отмечает агентство dpa. Однако его продвижение задержалось в Конгрессе США. Ранее в декабре представители Демократической партии заявляли о победе, потому что они добились пересмотра пунктов USMCA. По их словам, они усилят защиту американских работников. После этого пересмотренное соглашение одобрили все его страны-участницы.

Теперь за торговое соглашение должны проголосовать в Сенате - верхней палате Конгресса США. Как ожидается, в Сенате оно будет ратифицировано в следующем году.

И республиканцы, и демократы заявляли о своей важной роли в принятии USMCA. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что USMCA «была трансформирована благодаря изменениям, сделанным в Палате представителей, где большинство имеют демократы». Среди изменений, которые смогли имплементировать демократы, были жесткие экологические и трудовые нормы в пользу американских работников. Также принятые изменения содержат требование повысить минимальную заработную плату в Мексике.

В свою очередь, республиканец вице-президент Майк Пенс написал в Twitter, что «USMCA принесет миллиарды долларов нашей нации и десятки тысяч новых рабочих мест для американцев».

Напомним, что США, Мексика и Канада 30 ноября 2018 года подписали USMCA, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 года. Ранее президент США инициировал пересмотр NAFTA, объяснив это невыгодными условиями для его страны. Во время своей предвыборной кампании Трамп называл NAFTA «катастрофой». По его мнению, недостатки соглашения привели к тому, что многие производственные мощности, которые обеспечивали достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, перенесли из США в Мексику. Сначала Трамп настаивал на выходе США из этой зоны свободной торговли, но впоследствии передумал.

Зона свободной торговли между США, Мексикой и Канадой - одна из крупнейших в мире. Она охватывает почти 500 миллионов человек.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили намечающиеся переговоры по торговому соглашению.