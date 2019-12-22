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Помпео: Вето Китая и РФ на гумпомощь Сирии является позорным

Помпео: Вето Китая и РФ на гумпомощь Сирии является позорным
01:30 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Майкл Помпео: Блокирование гуманитарной помощи Сирии является позорным.

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал позицию России и Китая, которые в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию о доставке гуманитарной помощи для Сирии.

Об этом говорится в официальном заявлении Помпео, обнародованном на сайте Госдепа.

"Вчерашнее вето РФ и Китая на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая открывала путь для гуманитарной помощи миллионам сирийцев, является позорным. Резолюция, выдвинутая Германией, Бельгией, Кувейтом и поддержанная США, позволила бы помочь спасти жизни по меньшей мере четырех миллионов сирийцев по всей стране", - подчеркнул Помпео.

К сожалению, констатировал он, Россия в 14-й, а Китай - ввосьмой раз заблокировали этот шаг. И при этом продолжают поддерживать наступление войск Асада на Идлиб.

"Обращаюсь к России и Китаю, которые решили сделать политическое заявление, выступив против этой резолюции, – на ваших руках кровь", - заявил государственный секретарь США.

Он опроверг утверждения Москвы и Пекина о том, будто ситуация в Сирии изменилась: "Миллионы сирийцев все еще нуждаются в помощи".

В связи с этим Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать сирийскому народу.

"Мы являемся крупнейшим донором гуманитарных потребностей в Сирии, предоставив $10,5 млрд с начала кризиса в 2011 году. Мы гордимся нашей принципиальной позицией помогать каждому сирийцу, который в этом нуждается", - сказал Помпео.

Напоминаем, в пятницу РФ и Китай воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН и не позволили принять резолюцию, которая предусматривает поставку гуманитарной помощи в Сирию через границу с Ираком и Турцией.

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Сирия, Китай, США, ООН, РФ, гумпомощь, Майкл Помпео.
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