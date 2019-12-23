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После разговора с Зеленским: почему Трамп заморозил военную помощь Украине

После разговора с Зеленским: почему Трамп заморозил военную помощь Украине
11:57 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости мира:Белый дом заморозил помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа.

США заморозили помощь Украине всего через 91 минуту после телефонного разговора 25 июля президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на правительственное электронное письмо.

В частности, чиновник Белого дома Майк Даффи связался с представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Трамп закончил разговор с Зеленским.

В письме Даффи просит, чтобы министерство обороны "приостановило" оказание помощи в соответствии с планами администрации пересмотреть помощь Украине.

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"На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса...

Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в письме.

За месяц до звонка по просьбе Трампа Майкл Даффи, сотрудник департамента по управлению и бюджету, написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи для Украины.

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Украина, США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Импичмент Трампа.
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