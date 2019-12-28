Новости мира:Джо Байден считает, что его показания могут отвлечь внимание общества от Дональда Трампа.

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа, сообщает The Des Moines Register.

Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа. Он считает, что не получит никакой повестки от Сената, потому что это было бы "слишком лицемерно".

По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.

"Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны".

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.

Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.