Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа

Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа
08:24 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Джо Байден считает, что его показания могут отвлечь внимание общества от Дональда Трампа.

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа, сообщает The Des Moines Register.

Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа. Он считает, что не получит никакой повестки от Сената, потому что это было бы "слишком лицемерно".

По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.

Луценко: Джо Байден не нарушал украинского законодательства

"Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны".

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Есть защитники в Конгрессе: процедуру импичмента Трампа могут приостановить

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.

Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Президент США, Джо Байден, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
05 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь