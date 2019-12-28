В США потерпел крушение легкомоторный самолет: пять человек погибли

По меньшей мере пять человек погибли при крушении небольшого самолета в региональном аэропорту города Лафайета в Луизиане.
Об этом сообщает CNN.
Авария произошла в субботу в 9:22 по местному времени. Один человек выжил, и его вместе с тремя пострадавшими, которые находились на земле и были ранены в результате падения самолета, доставили в больницу.
Восьмиместный пассажирский самолет разбился, как только вылетел из аэропорта.
Предварительная причина аварии - плохая видимость из-за сильного тумана.