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Байден: Импичмент касается действий Трампа, а не моих

Байден: Импичмент касается действий Трампа, а не моих
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бывший вице-президент США Джо Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Бывший вице-президент США Джо Байден объяснил свой отказ давать показания в рамках процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Об этом он отметил в Твиттер.

"Я хочу объяснить то, о чем я сказал вчера. В течение моих 40 лет публичной деятельности, я всегда выполнял законные приказы, в течение тех восьми лет, что я был вице-президентом, мой офис - в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса - работал с законными запросами Конгресса в сфере надзора. Но я не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания требовать предоставление мной показаний на слушаниях об импичменте. Это то, что я хотел сказать вчера, и я повторяю: этот импичмент касается действий Трампа, а не моих", - отметил Байден.

Как сообщалось, бывший вице-президент США Джо Байден подтвердил в пятницу, что не будет давать показаний в Сенате Конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа

18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи относительно импичмента президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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