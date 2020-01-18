Стрельба в Юте: есть жертвы

Новости мира:В штате Юта произошла стрельба, есть погибшие.

В городе Грантсвилл в американском штате Юта произошла стрельба, в результате которой четверо человек погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает CNN.

"Четверо человек погибли во время стрельбы в городе Грантсвилл в штате Юта (США). Еще один человек был госпитализирован с ранениями", - говорится в сообщении.

Нападавший был задержан правоохранителями.

Этот инцидент произошел ночью в пятницу на перекрестке улиц Main Street и 130 South.

Местная полиция заявила, что стрелок был один и никакой угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.