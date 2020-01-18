Стрельба в Юте: есть жертвы

В городе Грантсвилл в американском штате Юта произошла стрельба, в результате которой четверо человек погибли, еще один получил ранения.
Об этом сообщает CNN.
"Четверо человек погибли во время стрельбы в городе Грантсвилл в штате Юта (США). Еще один человек был госпитализирован с ранениями", - говорится в сообщении.
Нападавший был задержан правоохранителями.
Этот инцидент произошел ночью в пятницу на перекрестке улиц Main Street и 130 South.
Местная полиция заявила, что стрелок был один и никакой угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.