В США разработают сверхзвуковые перехватчики ракет

Новости мира:Пентагон потратит $13 миллионов на разработку технологии перехвата сверхзвуковых ракет.

Министерство обороны США заказало компании “Northrop Grumman Systems Corp” разработку технологии перехвата сверхзвуковых ракет.

Как отмечается на сайте оборонного ведомства США, стоимость этих работ превысит $13 миллионов.

“Этот контракт предусматривает разработку, создание и демонстрацию технологии, необходимой для современного перехватчика, способного встретить маневровую сверхзвуковую угрозу в верхних слоях атмосферы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что предположительной датой завершения проекта является январь 2021 года. Все работы должны быть выполнены на территории США.

Напомним: в конце декабря Россия поставила на боевое дежурство сверхзвуковой ракетный комплекс “Авангард”, способный выполнять маневры в атмосфере.