В США разработают сверхзвуковые перехватчики ракет

Министерство обороны США заказало компании “Northrop Grumman Systems Corp” разработку технологии перехвата сверхзвуковых ракет.
Как отмечается на сайте оборонного ведомства США, стоимость этих работ превысит $13 миллионов.
“Этот контракт предусматривает разработку, создание и демонстрацию технологии, необходимой для современного перехватчика, способного встретить маневровую сверхзвуковую угрозу в верхних слоях атмосферы”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что предположительной датой завершения проекта является январь 2021 года. Все работы должны быть выполнены на территории США.
Напомним: в конце декабря Россия поставила на боевое дежурство сверхзвуковой ракетный комплекс “Авангард”, способный выполнять маневры в атмосфере.