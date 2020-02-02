Помпео: Российские и китайские инвестиции могут нанести вред Казахстану

Новости мира:Майк Помпео в Казахстане предупредил о росте влияния Китая и России.

Государственный секретарь США Майк Помпео в воскресенье, 2 февраля, находясь с визитом в Казахстане, напомнил о росте влияния России и Китая, а также призвал казахские власти присоединиться к кампании давления на КНР из-за ситуации в Синьцзяне.

В частности, он отметил, что российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести ущерб суверенитету страны.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит лучший результат для любой страны", - заявил Помпео.

Перед встречей с казахским президентом Касым-Жомартом Токаевым госсекретарь США встретился с родственниками этнических казахов-мусульман, которые были помещены в лагеря перевоспитания в китайской провинции Синьцзян или пропали там без вести.

Помпео призвал власти Казахстана присоединиться к кампании давления на Китай.

"США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и требовать прекращения этих репрессий. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая", - сказал он.