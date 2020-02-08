Разорванная речь Трампа: президент США обвинил Пелоси в нарушении закона

Новости мира:Трамп прокомментировал поступок Пелоси, порвавшую его речь в Конгрессе.

Американский президент Дональд Трамп назвал преступлением поступок спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая порвала листы с его речью во время выступления Трампа в Конгрессе.

Об этом пишет The Hill.

"Я думаю, что это ужасная вещь. Это незаконно, что она сделала. Она нарушила закон", – сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп утверждает, что Пелоси запретили рвать его речь, поскольку это официальный документ. В то же время специалисты опровергли нарекания президента и отметили, что ксерокопии официальными документами не являются.

Напомним, Нэнси Пелоси разорвала речь Трампа после того, как тот не пожал ей руку. Журналистам она объяснила, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, несмотря на имеющиеся альтернативы".