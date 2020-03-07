В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости мира:В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса.

Губернатор Нью-Йорка (США) Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что такое решение приняли из-за увеличения до 76 количества инфицированных в штате.

Ранее чрезвычайное положение ввели в американских штатах Вашингтон и Калифорния.

Напомним, в американском штате Нью-Йорк за пятницу зарегистрированы 11 новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, теперь общее число инфицированных в мегаполисе достигло 33 человек, сообщает телеканал NBC New York.