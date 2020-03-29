ФБР призывает скачать свое фитнес-приложение

ФБР в официальном "Твиттере" предложило всем желающим скачать приложение Physical Fitness Test для выполнения упражнений дома.
В описании в Google Play и App Store сказано, что в приложении есть приседания, отжимания и нормативы сотрудников спецслужбы.
Однако посвященное технике издание Popular Mechanics предполагает, что эти нормативы могут демотивировать: чтобы понять, может ли юзер сдать физподготовку ФБР, ему необходимо набрать 12 баллов за ограниченное количество времени, выполнив ряд упражнений, среди которых, например, бег, передает Би-би-си.
Но главная проблема в том, что приложение хочет собрать максимальное количество данных о пользователе: точное местоположение, доступ к облачным хранилищам, контактам, журналу звонков и подключений к Wi-Fi, а еще и не дает телефону уйти в спящий режим.
Издание предостерегает читателей, что хоть ФБР и выпустило это приложение в разгар изоляции и карантина, это не повод доверять ему такое количество личной информации, особенно учитывая тот факт, что в нем нет фитнес-советов по занятиям дома - как и никакой цельной фитнес-программы вообще.
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