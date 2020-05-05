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Вторник, 05.05.2020

NASA показало, как таяли ледники на Земле в течение 16 лет: видео

Американские ученые из NASA с помощью космического прибора наблюдения за планетой зафиксировали изменения, произошедшие за последние 16 лет с ледниками Земли. Об этом говорится на странице NASA в YouTube. «Используя современный лазерный инструмент для наблюдения за Землей, который NASA когда-либо запускал в космос, ученые провели точные, подробные измерения того, как изменилась высота ледников Гренландии и Антарктики за последние 16 лет», - говорится в сообщении. Результаты исследования дают представление о том, как меняются полярные ледяные листы, четко демонстрируя, что небольшие поступления льда в Восточной Антарктиде нивелируются большими потерями в Западной Антарктиде. Ученые установили, что чистая потеря льда Антарктиды вместе с уменьшением ледникового покрова Гренландии являются причиной повышения уровня моря на 0,55 дюйма (14 миллиметров) в период между 2003 и 2019 годами.
Укринформ
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НАСА, Земля, Ледники, Американские ученые.
11:39 Сегодня Телеграф
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