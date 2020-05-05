Стихия: В Арканзасе выпал огромный град (Видео)

Новости мира:В американском штате Арканзас выпал огромный град.

Градины достигали размеров мячей для тенниса и бейсбола.

В северо-западной части американского штата Арканзас бушует сильный шторм.

В городе Фейетвилл выпал огромный град, передает Stormnews.

Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для тенниса и бейсбола и делятся фото и видео стихии в соцсетях.

Как сообщалось, в городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом.