Стихия: В Арканзасе выпал огромный град (Видео)

Градины достигали размеров мячей для тенниса и бейсбола.
В северо-западной части американского штата Арканзас бушует сильный шторм.
В городе Фейетвилл выпал огромный град, передает Stormnews.
Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для тенниса и бейсбола и делятся фото и видео стихии в соцсетях.
Hail in Fayetteville. #arwx pic.twitter.com/0lw6U6XNDy
— ArkansasWeather (@ArkansasWeather) May 4, 2020
Как сообщалось, в городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом.