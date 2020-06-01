В Лас-Вегасе откроют несколько крупных казино после карантина

Новости мира:В целях безопасности за игорными столами будут размещаться в два раза меньше игроков.

4 июня вновь начнут работать несколько крупнейших казино Лас-Вегаса в штате Невада. Об этом сообщает DW.

По словам губернатора штата Стива Сисолака, казино смогут поначалу принимать вполовину меньше посетителей, чем до пандемии.

В целях безопасности за игорными столами будут размещаться в два раза меньше игроков. При этом игроки будут отделены от крупье панелями из плексигласа.

Игровые автоматы будут либо расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга, либо игрокам разрешат занимать только каждый второй автомат.

Напомним, в Украине блокировали деятельность более 30 онлайн-казино.