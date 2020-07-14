Скачать
Вторник, 14.07.2020

На военно-морской базе в США вторые сутки горит десантный корабль (Видео)

Американский десантный корабль USS Bonhomme Richard, который вторые сутки горит на базе флота США в Сан-Диего, осел из-за поступления на борт поливочной воды для тушения огня. Об этом рассказали на брифинге ВМС США о ситуации. По словам представителя американского флота, пожарные следят за балансом боевого 255-метрового корабля, у которого от огня сильно пострадали мостик и мачта. Подтверждено уже, что возгорание произошло в грузовом трюме на нижней палубе Deep V, сейчас горение распространилось на многие отсеки. На борту все еще находится около 3000 тонн топлива на палубе ниже той, которая горит.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

США, Пожар, Корабль, ВМС США.
09:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь