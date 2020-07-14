На военно-морской базе в США вторые сутки горит десантный корабль (Видео)

Американский десантный корабль USS Bonhomme Richard, который вторые сутки горит на базе флота США в Сан-Диего, осел из-за поступления на борт поливочной воды для тушения огня. Об этом рассказали на брифинге ВМС США о ситуации. По словам представителя американского флота, пожарные следят за балансом боевого 255-метрового корабля, у которого от огня сильно пострадали мостик и мачта. Подтверждено уже, что возгорание произошло в грузовом трюме на нижней палубе Deep V, сейчас горение распространилось на многие отсеки. На борту все еще находится около 3000 тонн топлива на палубе ниже той, которая горит.