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Понедельник, 31.08.2020

Стюардесса в туфлях на высоких каблуках ногами закрыла верхние полки в самолете и прославилась на весь интернет (Видео)

Американская бортпроводница Линдси О'Брайен неожиданно для себя прославилась в сети после того, как показала забавный трюк. На видео она ногами закрыла верхние багажные полки в салоне самолета, пишет Daily Mail. Видео сделано в пустом салоне воздушного судна. На кадрах сотрудница авиакомпании стоит в проходе между пассажирскими креслами. Она берется руками за подлокотники, а потом неожиданно и ловко переворачивается вверх и закрывает ногами в туфлях на высоких каблуках верхние багажные полки. Видео попало в сеть и стюардесса проснулась знаменитой. "Раньше я занималась йогой, а в детстве была чарлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк", - рассказала изданию 35-летняя О'Брайен. Она призналась, что трюк ей удался примерно с 20 попытки.
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