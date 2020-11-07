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Байден побеждает в Пенсильвании, а Трамп заявляет о подтасовках: последние новости о выборах в США

Байден побеждает в Пенсильвании, а Трамп заявляет о подтасовках: последние новости о выборах в США
17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Страсти вокруг выборов президента США не утихают. На подсчетах голосов в Пенсильвании - одном из "колеблющихся" штатов - кандидат-демократ Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа на 28 тысяч голосов.

Об этом пишет The New York Times

Также отмечается, что Байден наращивает отрыв и укрепляет позиции в Неваде и Джорджии. 

На данный момент кандидат от демократов имеет 253 голоса выборщиков, его оппонент - 214.

Для того, чтобы победить, кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов, потому победив в Пенсильвании, Байден получит необходимые 20 "очков", чтобы перешагнуть необходимую отметку.

Впрочем, Трамп уже обрушился с критикой на организаторов выборов, обвинив тех в мошенничестве. 

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах", - написал Трамп в Твиттер. 

Также он указал на установленные "запреты для наблюдателей" в штате Пенсильвания, в котором предположительно было легко победить кандидату-республиканцу из-за большого разрыва в ночь голосования.

"Плохие вещи происходили, когда правовая прозрачность была жестко и грубо запрещена. Тракторами были заблокированы двери, а окна закрыли картоном, чтобы наблюдатели не смогли заглянуть в комнату подсчетов. Внутри происходили плохие вещи", - написал Трамп. 

Впрочем, Твиттер отметил эти посты специальной плашкой о "спорном контенте, который может ввести в заблуждение". 

Как сообщалось ранее, часть сторонников Трампа уже начали готовиться к том, что победу одержит Байден.

А вот "настоящие эксперты" из "отрядов Путина" успели назвать нынешние выборы в США "вакханалией" и "уродливым шоу".

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США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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