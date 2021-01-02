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Дипломата ООН нашли мертвой в собственной спальне

Дипломата ООН нашли мертвой в собственной спальне
11:35 Сегодня Телеграф фото: New York Post

В Нью-Йорке, на  Манхэттене, в квартире нашли тело 38-летнюю женщину, которая работала в Организации объединенных наций (ООН).

Об этом сообщает New York Post.

Женщину нашли лежащей лицом вниз с ремнем на шее в спальне ее квартиры на 45-й Восточной улице. Полицейские также нашли в квартире рецепты на антидепрессанты и две бутылки мелатонина - одну пустую, а другую почти пустую.

При этом в полиции уточнили, что признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили.

 "Она жила здесь два года. Всем плохо. Она была очень хорошим человеком", - рассказали изданию о погибшей.

Известно, что дипломат жила одна в квартире на четвертом этаже. Она жила тихо, иногда соседи видели ее на улице курящей. В постоянном представительстве, в котором работала погибшая, пока что инцидент не комментируют.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало извесно о смерти топ-прокурора из Офиса генпрокурора Украины на базе отдыха под Черниговом.

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Все по теме:

ООН, Нью-Йорк, Дипломаты, Смерти.

Автор:

Телеграф
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