Военных направили разгонять протесты в США: что там происходит

В среду, 6 января, президент США Дональд Трамп призвал к миру на фоне беспорядков в Вашингтоне, после чего отправил Нацгвардию для установления порядка.

Как заявил официальный представитель армии, задействовали всех 1100 военных в округе Колумбия, и, более того, направили еще и военных из штата Вирджиния.

Силовики займут позиции у Капитолия и других точках Вашингтона, чтобы "подавить насилие в столице".

Как сообщают в Белом доме, решение направить Нацгвардию к Капитолию принял сам Дональд Трамп, - ранее на призывы задействовать военных Пентагон отвечал отказом.

Смотрит показательные видео, какие беспорядки вынудили власти США привлечь военных.