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Двойные стандарты в Twitter: что Нэнси Пелоси писала про американские выборы еще в 2017

Двойные стандарты в Twitter: что Нэнси Пелоси писала про американские выборы еще в 2017
12:05 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Соцсеть Twitter обвинили в двойных стандартах, поскольку в соцсети не пометили твит спикера предствителей Палаты США Нэнси Пелоси от 2017 года о том, что американские выборы "были украдены", как сомнительный. 

Об этом сообщили в росСМИ.

По заявленной информации, в мае 2017 года конгрессмен написала: "Наши выборы были украдены. В этом нет никаких сомнений. Конгресс обязан защищать демократию и следовать фактам". Таким образом Пелоси намекнула, что за победой президента Дональда Трампа в 2016 году стоит Россия.

В то же время в Twitter начали репостить это сообщение и напоминать, что после почти двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер так и не обнаружил сговора Трампа с Москвой. Получается, что твит Пелоси вводит в заблуждение.

Критики призывают соцсеть отреагировать на пост и пометить его особым маркером, как это было с твитами Трампа, так как сейчас "нельзя подвергать сомнению результаты выборов".

В свою очередь в Twitter пока никак на это не отреагировали.

Стоит напомнить, что вице-президент Майк Пенс сообщил 12 января спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что он против применения 25-й поправки об отстранении президента Дональда Трампа от должности.

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Все по теме:

Дональд Трамп, Twitter, Нэнси Пелоси.

Автор:

Телеграф
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