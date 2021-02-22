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В США нашли расизм в школьном курсе алгебры: предмет хотят отменить

В США нашли расизм в школьном курсе алгебры: предмет хотят отменить
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

Власти штата Орегон усматривают в традиционном курсе математики "идеи превосходства белой расы" и считают расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе.

Об этом сообщает американский информационный канал Fox News.

"Департамент образования штата Орегон побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики, которые учат, что сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление идеи превосходства белой расы", - сказал в передаче "Tucker Carlson Tonight" 198 февраля ее ведущий Такер Карлсон.

Приглашенная на передачу старший редактор Post Millenial Либби Эммонс отметила, что объективность теперь считается расизмом. "Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм", - пояснила она позицию сторонников "расистской теории" математики.

"Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая — это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма", - говорит редактор.

"Другая проблема – это упомянутая вами идея о том, что математика – белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье - это так называемое "мягкий шовинизм заниженных ожиданий". Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять", - отмечает Эммонс.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 487

Все по теме:

США, Орегон, Рассизм, алгебра, этноматематика.
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