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Мужчина рубил туристов мачете в Аппалачах: суд признал его невиновным

Мужчина рубил туристов мачете в Аппалачах: суд признал его невиновным
02:31 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Мужчину из Массачусетса, который напал на туристов в Аппалачах признали невиновным из-за безумия. Его поместят в психбольницу до момента пока он не перестанет быть угрозой для окружающих.

Об этом сообщил 25 апреля INSIDER.

Данное нападение случилось в 2019 году, когда 32-летний Джеймс Джордан смертельно ранил 43-летнего Рональда Санчеса-младшего и нанес удар ножом женщине, которая выжила, только притворившись мертвой, а затем преодолела 6 миль (9,6 км - ред.), чтобы позвать на помощь. 

После чего Джордану предъявили обвинение в убийстве, покушении и нападении.

Отметим, что сам инцидент произошел 2019 года 11 мая, после того, как туристы разбили лагерь в лесах Джорджа Вашингтона и Джефферсона.

Мужчина приблизился к палаткам и начал угрожать сжечь их. После этого группа начала собираться, чтобы уйти, но Джордан достал свое оружие, после чего двое туристов скрылись, а пострадавшие остались в лагере.

Между Санчес начал спорить с Джорданом из-за чего получил ранение ножом. Вторая туристка убежала, но когда устала ее догнал нападавший и начал резать ножом, пока она не претворилась мертвой. После этого пострадавшая добралась в графство Смит, чтобы позвать на помощь.

Джордан признал свою вину 15 апреля по причине безумия. После чего был помещен в психбольницу на содержание.

Напомним, что ранее в Индии в штате Уттаракханд, в результате схода лавины сотни людей оказались запертыми в ловушке в районе Сумана района Чамоли.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Аппалачи.
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