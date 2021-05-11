Что нужно Америке от России и Китая?

14 апреля 2021 года на должность заместителя главы Госдепа США назначена Венди Шерман. В период президентства Барака Обамы она занимала пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. На слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям сразу после назначения на новую должность Венди Шерман выступила с докладом, в котором затронула ряд важных международных вопросов.
"Телеграф" приводит полный перевод статьи, размещенной на сайте Atlanticcouncil: Заместитель госсекретаря: США не пытаются «сдерживать» Россию и Китай, но призывают их к ответственности
Это самая сложная и самая опасная ситуация в мире: Как Соединенные Штаты и их европейские союзники могут сотрудничать с Китаем и Россией по таким вопросам, как изменение климата, и одновременно противостоять их нарушениям глобального порядка?
У заместителя госсекретаря США Венди Шерман есть ответ. По ее мнению, общепринятое представление о том, что Соединенные Штаты пытаются "сдерживать" своих соперников, ошибочно.
"Я хочу четко заявить: Наши усилия не направлены ни на сдерживание России, ни на сдерживание Китая", - сказал Шерман в пятницу на Форуме будущего ЕС-США. "Это суверенные государства, которые хотят иметь свое место в мире. Мы просто хотим убедиться, что это место не является местом агрессии - [что] это не место, где нарушаются права человека".
В беседе Шерман с Бенджамином Хаддадом, директором Европейского центра Атлантического совета, они неоднократно возвращались к насущной необходимости трансатлантического сотрудничества в противостоянии России, Китаю и другим актуальным вызовам. Венди Шерман, бывший член правления Атлантического совета, также углубилась в вопросы дипломатии вакцин, разделения бремени НАТО и будущего иранского ядерного соглашения.
Вот некоторые из основных моментов беседы.
Доставка вакцин по всему миру
- На этой неделе администрация Байдена стала причиной глобального переполоха, когда поддержала предложение об отказе от патентной защиты вакцин COVID-19, что поставило США в противоречие с Германией, Францией и другими европейскими союзниками. Заместитель госсекретаря Шерман дала понять, что этот шаг не окажет быстрого воздействия. "Президент принял решение попросить нашего торгового представителя обратиться во [Всемирную торговую организацию], чтобы выяснить, действительно ли временная отмена патентов может помочь росту производства", - сказала она. "Как вы знаете, это решение займет некоторое время в ВТО, а затем потребуется время для наращивания производства".
- Она отметила, что Соединенные Штаты согласились распространить около шестидесяти миллионов доз вакцины AstraZeneca за рубежом, как только она пройдет проверку качества в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США, и добавила, что существует твердое согласие с Европейскими странами о необходимости увеличения производства вакцин. "Нам всем необходимо призвать всех фармацевтических производителей максимально увеличить производство, чтобы предоставлять вакцины если не через некоммерческие организации, то хотя бы по себестоимости. Особенно в развивающихся странах", - сказала Шерман.
- Венди Шерман отметила, что Государственный департамент потерял местных сотрудников дипломатической миссии США в Индии из-за COVID-19 на фоне обострения кризиса в этой стране. Она также сказала, что продолжающаяся борьба развивающихся стран с вирусом подчеркивает необходимость того, чтобы богатые страны "играли ведущую роль в обеспечении мира вакцинами, иначе проблема вернется к тем из нас, кто имел привилегию и возможность вакцинировать своих граждан в первую очередь".
Долгий путь к соглашению с Ираном
- Заместитель госсекретаря Шерман возглавляла переговоры по иранской ядерной сделке в 2015 году при администрации Обамы. И она признала, что на пути к возобновлению соглашения стоят большие трудности, поскольку в Вене продолжаются непрямые переговоры по этому вопросу. "Достигнут определенный прогресс, но предстоит еще долгий путь", - сказала она. "Я надеюсь, что мы сможем достичь понимания, чтобы техническое соглашение [Международного управления по атомной энергии] с Ираном, срок действия которого истекает в конце мая, было продлено. Я надеюсь, что мы достигнем достаточного прогресса, чтобы соглашение оставалось в силе до выборов в Иране, которые начнутся в июне. Я не знаю, сможем ли мы до выборов прийти к соглашению о соблюдении требований и соглашению о продолжении дискуссий после этого".
- Одним из камней преткновения, добавила Шерман, является судьба граждан США и Великобритании, "несправедливо задержанных" в Иране. Она особо отметила необходимость "получения дополнительной информации о том, что случилось с Робертом Левинсоном", бывшим агентом ФБР, который был задержан в Иране во время несанкционированной миссии ЦРУ в 2007 году. Предполагается, что он погиб.
Укрепление гражданского общества в Турции
- Отвечая на вопрос об отношениях США с Турцией, Шерман сказала, что Анкара является "ценным и важным партнером в НАТО", но отношения с этим партнером достаточно "сложные".
- Она добавила: "Мы должны обратить внимание на недемократическое пространство и попытаться наладить диалог с Турцией, чтобы помочь изменить ситуацию и укрепить гражданское общество в Турции, чтобы, по сути, у самой Турции было понимание по поводу ее собственного будущего
Необходимость в 2 процентах
- После того, как бывший президент США Дональд Трамп добивался от союзников по НАТО выполнения их обещаний тратить на вооружение не менее 2 процентов валового внутреннего продукта, даже под угрозой выхода из Альянса, в случае не выполнения этого пункта, администрация Байдена заняла менее конфронтационный подход. Но Венди Шерман ясно дала понять, что она хочет, чтобы европейские страны достигли цели, о которой они договорились на конференции в Уэльсе в 2014 году. "Мы хотим разделить бремя", - сказала Шерман. "Мы понимаем, что не можем сделать это в одиночку. Что касается НАТО, мы хотим, чтобы Европа выполняла свои обязательства, взятые на себя в Уэльсе, в каждой отдельно взятой стране".
- В то же время Шерман подчеркнула, что распределение бремени - это не только цифры: Речь идет "также о совместной работе над созданием потенциала НАТО, над созданием будущего потенциала сдерживания и обороны НАТО, над новыми технологиями и над тем, что нам нужно для НАТО, и над тем, чтобы делать это вместе".