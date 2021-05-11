Что нужно Америке от России и Китая?

14 апреля 2021 года на должность заместителя главы Госдепа США назначена Венди Шерман. В период президентства Барака Обамы она занимала пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. На слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям сразу после назначения на новую должность Венди Шерман выступила с докладом, в котором затронула ряд важных международных вопросов.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи, размещенной на сайте Atlanticcouncil: Заместитель госсекретаря: США не пытаются «сдерживать» Россию и Китай, но призывают их к ответственности

Это самая сложная и самая опасная ситуация в мире: Как Соединенные Штаты и их европейские союзники могут сотрудничать с Китаем и Россией по таким вопросам, как изменение климата, и одновременно противостоять их нарушениям глобального порядка?

У заместителя госсекретаря США Венди Шерман есть ответ. По ее мнению, общепринятое представление о том, что Соединенные Штаты пытаются "сдерживать" своих соперников, ошибочно.

"Я хочу четко заявить: Наши усилия не направлены ни на сдерживание России, ни на сдерживание Китая", - сказал Шерман в пятницу на Форуме будущего ЕС-США. "Это суверенные государства, которые хотят иметь свое место в мире. Мы просто хотим убедиться, что это место не является местом агрессии - [что] это не место, где нарушаются права человека".

В беседе Шерман с Бенджамином Хаддадом, директором Европейского центра Атлантического совета, они неоднократно возвращались к насущной необходимости трансатлантического сотрудничества в противостоянии России, Китаю и другим актуальным вызовам. Венди Шерман, бывший член правления Атлантического совета, также углубилась в вопросы дипломатии вакцин, разделения бремени НАТО и будущего иранского ядерного соглашения.

Вот некоторые из основных моментов беседы.

Доставка вакцин по всему миру

На этой неделе администрация Байдена стала причиной глобального переполоха, когда поддержала предложение об отказе от патентной защиты вакцин COVID-19, что поставило США в противоречие с Германией, Францией и другими европейскими союзниками. Заместитель госсекретаря Шерман дала понять, что этот шаг не окажет быстрого воздействия. "Президент принял решение попросить нашего торгового представителя обратиться во [Всемирную торговую организацию], чтобы выяснить, действительно ли временная отмена патентов может помочь росту производства", - сказала она. "Как вы знаете, это решение займет некоторое время в ВТО, а затем потребуется время для наращивания производства".

Она отметила, что Соединенные Штаты согласились распространить около шестидесяти миллионов доз вакцины AstraZeneca за рубежом, как только она пройдет проверку качества в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США, и добавила, что существует твердое согласие с Европейскими странами о необходимости увеличения производства вакцин. "Нам всем необходимо призвать всех фармацевтических производителей максимально увеличить производство, чтобы предоставлять вакцины если не через некоммерческие организации, то хотя бы по себестоимости. Особенно в развивающихся странах", - сказала Шерман.

Венди Шерман отметила, что Государственный департамент потерял местных сотрудников дипломатической миссии США в Индии из-за COVID-19 на фоне обострения кризиса в этой стране. Она также сказала, что продолжающаяся борьба развивающихся стран с вирусом подчеркивает необходимость того, чтобы богатые страны "играли ведущую роль в обеспечении мира вакцинами, иначе проблема вернется к тем из нас, кто имел привилегию и возможность вакцинировать своих граждан в первую очередь".

Долгий путь к соглашению с Ираном

Заместитель госсекретаря Шерман возглавляла переговоры по иранской ядерной сделке в 2015 году при администрации Обамы. И она признала, что на пути к возобновлению соглашения стоят большие трудности, поскольку в Вене продолжаются непрямые переговоры по этому вопросу. "Достигнут определенный прогресс, но предстоит еще долгий путь", - сказала она. "Я надеюсь, что мы сможем достичь понимания, чтобы техническое соглашение [Международного управления по атомной энергии] с Ираном, срок действия которого истекает в конце мая, было продлено. Я надеюсь, что мы достигнем достаточного прогресса, чтобы соглашение оставалось в силе до выборов в Иране, которые начнутся в июне. Я не знаю, сможем ли мы до выборов прийти к соглашению о соблюдении требований и соглашению о продолжении дискуссий после этого".

Одним из камней преткновения, добавила Шерман, является судьба граждан США и Великобритании, "несправедливо задержанных" в Иране. Она особо отметила необходимость "получения дополнительной информации о том, что случилось с Робертом Левинсоном", бывшим агентом ФБР, который был задержан в Иране во время несанкционированной миссии ЦРУ в 2007 году. Предполагается, что он погиб.

Укрепление гражданского общества в Турции

Отвечая на вопрос об отношениях США с Турцией, Шерман сказала, что Анкара является "ценным и важным партнером в НАТО", но отношения с этим партнером достаточно "сложные".

Она добавила: "Мы должны обратить внимание на недемократическое пространство и попытаться наладить диалог с Турцией, чтобы помочь изменить ситуацию и укрепить гражданское общество в Турции, чтобы, по сути, у самой Турции было понимание по поводу ее собственного будущего

Необходимость в 2 процентах

После того, как бывший президент США Дональд Трамп добивался от союзников по НАТО выполнения их обещаний тратить на вооружение не менее 2 процентов валового внутреннего продукта, даже под угрозой выхода из Альянса, в случае не выполнения этого пункта, администрация Байдена заняла менее конфронтационный подход. Но Венди Шерман ясно дала понять, что она хочет, чтобы европейские страны достигли цели, о которой они договорились на конференции в Уэльсе в 2014 году. "Мы хотим разделить бремя", - сказала Шерман. "Мы понимаем, что не можем сделать это в одиночку. Что касается НАТО, мы хотим, чтобы Европа выполняла свои обязательства, взятые на себя в Уэльсе, в каждой отдельно взятой стране".