В США мать подстрелила своего 5-летнего сына в попытке изувечить соседскую собаку

В США в Хрьюстоне произошло ЧП: мать подстрелила своего ребенка когда открыла стрельбу по соседской собаке.

Об этом 2 июня сообщили Fox News.

Сообщается, что 24-летняя мама Анджелиа Миа Варгас выстрелила в живот своему 5-летнему сыну при попытке изувечить 6-месячного щенка боксера, сбежавшего через улицу от ее дома.

Инцидент произошел 29 мая. Женщина трижды выстрелила в собаку Бруно из малокалиберного пистолета. По информации полиции, одна пуля срикошетила и попала в ее ребенка, который попал в больницу с травмами, не опасными для жизни.

Животное не пострадало во время стрельбы.

Напомним, что в американском штате Флорида произошло ЧП: 14-летняя девочка пострадала, после того, как она с 12-летним мальчиком украли оружие и открыли стрельбу по полицейским.