Покупатель застрелил кассиршу супермаркета после спора о маске

В американском штате Джорджия в городе Атланта 14 июня в одном из продуктовых магазинов произошла стрельба в результате которой был убит кассир. Причиной данного ЧП стал спор из-за ношения маски.

Об этом 15 июня сообщили Fox News.

По словам шерифа округа Мелоди Мэддокс, 30-летний преступник Виктор Ли Такер получил несколько ударов и был доставлен в больницу.

Сообщается, что инцидент произошел в супермаркете Big Bear в ТЦ South DeKalb в пригороде Атланты Декейтер сразу после 13:00. По данным расследователей, причиной стрельбы стал спор с кассиршей из-за маски для лица.

Кассиршу доставили в больницу, где констатировали ее смерть. Второй кассир был ранен пулей и был доставлен в больницу.

По данным офиса шерифа, его представитель работал на полставки охранником в магазине и открыл ответный огонь по преступнику во время происшествия.

Напомним, что 13 июня в пригороде мексиканской столицы Мехико следователи обнаружили в доме предполагаемого серийного убийцы останки тел по меньшей мере 17 человек.