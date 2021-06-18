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День конца рабства станет крупным праздником

День конца рабства станет крупным праздником
02:28 Сегодня Телеграф Фото: bbc

В США приняли закон, которым добавили новый праздник - конец рабства в стране, отмечающийся 19 июня.

Об этом 17 июня сообщили BBC News.

Это первый новый федеральный праздник с момента учреждения Дня Мартина Лютера Кинга-младшего в 1983 году.

19 июня выбрали не спроста, именно в этот день в 1865 году порабощенные черные люди в Техасе узнали, что они свободны.

Соратники президента Джо Байдена-демократы спонсировали эту меру, и она прошла через Конгресс с неожиданной скоростью, что стало редкой демонстрацией двухпартийности.

Попытка принять тот же законопроект в 2020 году провалилась, когда сенатор-республиканец возразил против ежегодных расходов, которые он оценил в 600 миллионов долларов. Но никто не возражал против меры в верхней палате 14 июня, когда она была принята единогласно. 

Данный праздник знаменует день, когда генерал армии США Гордон Грейнджер официально заявил афроамериканцам в Галвестоне (штат Техас), что гражданская война в США закончилась двумя месяцами ранее, и что они были освобождены решением об освобождении, которое принял президент Авраам Линкольн.

Напомним, что 16 июня в Австралии в штате Виктория миллионы пауков покрыли деревья и траву в попытке спастись от наводнения.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Рабство.
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