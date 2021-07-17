Туристка решила погладить тюленя и едва избежала укуса: теперь ей грозит огромный штраф (видео)

Пара из штата Луизиана (США) во время отдыха на Гавайских островах увидела мирно отдыхающего на пляже тюленя и решила снять с ним видео.

Женщина подошла очень близко к животному и попыталась погладить. Впрочем тюлень туристам оказался не рад и спугнул женщину, показав, кто на пляже хозяин.

Но на этом история не закончилась. Как сообщает Insider, "пострадавшей стороной" оказался редкий тюлень-монах, которых в мире осталось около 1,5 тысяч.

Из-за своего уязвимого статуса местные власти категорически запретили трогать этих животных и ввели жесткое наказание за подобное. Таким образом "забавный видосик" может обернуться для пары пятью годами лишения свободы или штрафом в размере до 50 тысяч долларов (1,36 млн гривен).

Отмечается, что полиция уже нашла эту пару туристов, но пока неизвестно, какой штраф им грозит.

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