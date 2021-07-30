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В США трое учителей через суд выбили у химзавода $185 млн

В США трое учителей через суд выбили у химзавода $185 млн
21:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Группа из трех учителей из штата Вашингтон (США) выиграли судебное разбирательство по делу об отравлении полихлорированными дифенилами (ПХБ) из люминесцентных ламп. 

Об этом пишет AP.  

Истцы заявили, что получили повреждения головного мозга из-за ламп производства компании Monsanto в Образовательном центре Sky Valley в Монро. 

Согласно данным издания, производитель теперь должен выплатить пострадавшим 185 миллионов долларов (почти 5 миллиардов гривен). 

Вместе с тем, представитель компании Bayer, которой принадлежит Monsanto заявила, что компания подаст апелляцию, поскольку нет доказательств, что учителя получили заявленные ими травмы. 

Кроме того, она отметила, что дело касается продуктов, которые Monsanto не выпускает на протяжении последних 40 лет. 

Как сообщалось ранее, в Швеции заключенные взяли в заложники охрану тюрьмы и потребовали шашлык и пиццу

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Суд, Монсанто, Байер.
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